الخارجية العراقية: ندعم التهدئة بشأن الأزمة الأمريكية الإيرانية

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، أن موقف العراق مع التهدئة بشأن الأزمة الأمريكية الإيرانية ومنع نشوب حرب في المنطقة.



وقال الحكيم- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة- إن "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا الموقف يتطابق مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أي حرب".



وأوضح الحكيم أن العراق يعتبر تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة مهمة ودقيقة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة.