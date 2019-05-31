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رياضة
الجمعة 31/مايو/2019 - 04:45 م

ألمانيا توعد منتخبها للسيدات بجوائز مالية في حال فوزه بمونديال 2019

ألمانيا توعد منتخبها
dostor.org/2649836

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن كل لاعبة في منتخب البلاد الأول للسيدات ستحصل على جائزة مالية قدرها 75 ألف يورو (83 ألف دولار) إذا ما فاز الفريق بلقب بطولة كأس العالم 2019 بفرنسا التي تنطلق الشهر المقبل.

وتعد هذه الجائزة، هي الأكبر في تاريخ المنتخب الألماني للسيدات، وستقسم بواقع 65 ألف يورو مقابل الفوز بلقب المونديال وعشرة ألاف يورو لاقتناص بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

يذكر أن كل لاعب في المنتخب الألماني لكرة القدم للرجال كان سيحصل على 350 ألف يورو إذا ما فاز الفريق بلقب مونديال روسيا 2018، ولكن منتخب "المانشافت" ودع البطولة في مفاجأة كبيرة من الدور الأول.

وكان لكل لاعب أن يحصل أيضا على 75 ألف يورو إذا ما تأهل الفريق إلى دور الثمانية، وهو كل المبلغ المخصص للاعبات المنتخب الألماني للسيدات إذا ما فازوا بلقب المونديال.

ولكي يحصل المنتخب الألماني على بطاقة التأهل لأولمبياد 2020 عليه أن ينهي المونديال، الذي يقام في الفترة ما بين يومي السابع من يونيو والسابع من يوليو المقبلين، محتلا أحد المراكز الثلاثة الأولى للمنتخبات الأفضل في أوروبا.

وستحصل كل لاعبة على 40 ألف يورو إذا فاز المنتخب الألماني بالمركز الثاني، فيما تبلغ جائزة المركز الثالث 30 ألف يورو، و25 ألف يورو للمركز الرابع، و10 الأف يورو لبلوغ دور الثمانية.

وكانت شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية قد أعلنت في أذارمارس الماضي أنها ستقوم بمنح كل لاعبة في المنتخب الألماني جائزة مالية مساوية للجوائز التي يحصل عليها منتخب الرجال إذا ما تمكنوا من حصد لقب مونديال فرنسا 2019.

وارتفعت القيم المالية للجوائز المالية الممنوحة للمنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات بشكل ملحوظ منذ مشاركته في مونديال 2003 ولكنها لم تقترب من الجوائز المالية التي يحصل عليها منتخب الرجال.

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