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الجمعة 31/مايو/2019 - 04:29 م

الإمام الأكبر يهنئ السيسي والمصريين بليلة القدر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
dostor.org/2649828

هنّأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بليلة القدر.

ويدعو فضيلة الإمام الأكبر جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى، عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد احتفالية ليلة القدر، الأحد المقبل، بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء مصر، وعدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب.

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