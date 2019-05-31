التنمية المحلية: فتح الحدائق العامة أمام الجمهور خلال عيد الفطر

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بضرورة رفع درجات الاستعدادات القصوي لاستقبال احتفالات عيد الفطر، بالإضافة إلى العمل على تشكيل فرق طوارئ، على أعلى مستوى لتكون جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.



وشددت الوزارة على ضرورة رفع القمامة من الشوارع، والعمل على تجميل وتزيين المتنزهات، لاستقبال المواطنين، بجانب فتح الحدائق العامة أمام الجمهور وتزيينها، بجانب رفع حالة الاستعداد القصوى وتأمينها حفاظًا على سلامة المواطنين.



وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم تنظيم العديد من حملات الرقابة للكشف على الأطعمة، وضمان عدم التلاعب بالأسعار لمنع زيادتها، ومنع استغلال المواطنين.