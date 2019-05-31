سيفاستوفا تهزم ميرتنز بعد مواجهة مثيرة في فرنسا المفتوحة

فازت أنستاسيا سيفاستوفا على إليسه ميرتنز 6-7 و6-4 و11-9، بعد مواجهة مثيرة، لتتقدم للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، في أفضل عرض لها بالملاعب الرملية على الإطلاق.



وبعد مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و18 دقيقة، وهي أطول مباراة بقرعة السيدات حتى الآن، تفوقت اللاتفية سيفاستوفا على منافستها البلجيكيةر لتضرب موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.



وفازت البلجيكية ميرتنز (23 عاما)، التي وصلت إلى باريس بعد الخروج من الدور الأول في مدريد وروما، في الشوط الفاصل لتحسم المجموعة الأولى بجدارة.



وانتفضت لاعبة لاتفيا بقوة في المجموعة الثانيةر وكسرت إرسال ميرتنز ثلاث مرات في طريقها لمعادلة النتيجة.



وكانت المجموعة الثالثة ناريةر واستغرقت 101 دقيقةر وبلغت الإثارة ذروتها في النهايةر عندما كسرت سيفاستوفا إرسال ميرتنزلتتقدم 10-9، ثم عانت اللاعبة البلجيكية من الإنهاك لتحسم سيفاستوفا الشوط الأخير بسهولة.