عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.



وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر إقامته بمدينة مكة المكرمة اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء باكستان، الذي أكد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالإنجازات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة.