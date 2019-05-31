تراجع سهم "واير كارد" الألماني للإلكترونيات الدقيقة

تراجع سهم شركة الإلكترونيات الدقيقة الألمانية "واير كارد"، اليوم الجمعة، وفقد أكثر من 10% من قيمته على خلفية الأنباء السيئة عن الشركة.



وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ذكرت أن هناك شكوكا في قيام عصابة احتيال استثماري في النمسا وبلغاريا باستخدام "واير كارد بنك" في تعاملاتها.



ويجرى الادعاء العام في العاصمة النمساوية فيينا الجزء الأكبر من التحقيقات التي لم تشمل "واير كارد"، حيث اقتصر الأمر على طلب تسليم ملفات هؤلاء المحتالين لدى الشركة.



وقالت متحدثة باسم الشركة الألمانية: "نظرا لأسلوبنا في إدارة المخاطر، فإن تعاملاتنا مع العملاء تنتهي فعليا في مرحلة مبكرة.. ليس لدينا أي معلومة عن إجراءات رسمية ضد واير كارد بشأن هذه القضية".



ويأتي تقرير الصحيفة الألمانية اليوم بعد آخر نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بشأن تورط موظفي "واير كارد" بسنغافورة في مخالفات مالية.



وحسب الصحيفة البريطانية، اكتشف المحامون الذين كلفتهم "واير كارد" بالتحقيق في الشبهات المحيطة بموظفين في سنغافورة، وجود مخالفات محاسبية في مارس الماضي، لكنها كانت أقل خطورة مما ذكرته "فاينانشيال تايمز".