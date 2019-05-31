"اللاهوت" تحتفل بتخريج الدفعة 148 بحضور رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، باحتفال كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بتخرج الدفعة 148، اليوم الجمعة، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الكلية وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر.



وخلال كلمته، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية كل الخريجين، معربًا عن احترامه وتقديره لكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، كصرح علمي ولاهوتي عظيم، مشددًا على "ضرورة متابعة ملف الدراسات اللاهوتية بكل دقة خلال الفترة القادمة".



كما شارك في برنامج الاحتفال الدكتور القس جورج صبرا، رئيس كلية اللاهوت للشرق الأدنى ببيروت، والدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.



والجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر من أعرق كليات اللاهوت في الشرق الأوسط، وتوجد بها إحدى أكبر المكتبات المسيحية بالمنطقة العربية، وتضم هيئة التدريس 17 أستاذًا، بالإضافة إلى 25 أستاذًا زائرًا من داخل مصر وخارجها.