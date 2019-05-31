غدًا.. صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارًا من الغد السبت الموافق 1 يونيو بدلا من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأضافت "والى" أن المعاشات ستكون متاحة غدا من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارا من الأحد 2 يونيو، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد على 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائمين بالصرف.