السيسى يستقبل رئيس وزراء باكستان بمقر إقامته فى مكة المكرمة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، عمران خان، رئيس وزراء باكستان، بمقر إقامته فى مكة المكرمة.



وقالت رئاسة الجهورية، إن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة تلك التجارية، فضلًا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.



وكان الرئيس السيسى قد غادر القاهرة، أمس الخميس، للمشاركة في القمة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

