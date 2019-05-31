كلوب يعلن قائمة ليفربول لمواجهة توتنهام بنهائى دورى أبطال أوروبا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الـ23 لاعبا التي سيخوض بها مواجهة توتنهام هوتسبر بنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا غدا السبت على ملعب (واندا متروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وذكرت صحيفة (إكسبريس) البريطانية، اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد المخاوف من عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة، لكنها خلت من لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا للإصابة.



وجاءت قائمة الريدز على النحو التالي: ألكسندر أرنولد وأليسون وبروستر وفابينيو وفيرمينو وجوميز وهندرسون وكيلير ولالانا ولوفرين وماني وماتيب ومينيوليه وميلنر ومورينو وأوريجي وأوكسليد-شمبرلين وروبرتسون وصلاح وشاكيري وستوريدج وفان دايك وفينالدوم.