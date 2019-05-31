محمد رجب: عرض "علامة استفهام" على أكثر من قناة أسهم فى نجاحه

حقق النجم محمد رجب نجاحا كبيرا بمسلسله الدرامي الجديد "علامة استفهام" الذي يخوض به المارثون الرمضاني الحالي، واستطاع من خلاله أن يلفت أنظار الجمهور حوله ويتصدر قائمة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد "رجب" أن سبب نجاح المسلسل يرجع إلى شركة "سينرجي" وجميع العاملين بها وعلى رأسهم المنتج الكبير تامر مرسي والذي وفر جميع الإمكانيات التي كان يحتاجها العمل لكي يخرج بهذا الشكل الرائع، مؤكدا أنه سعيد بالرجوع إلى الدراما المصرية بعمل قوي مثل "علامة استفهام" من خلال المنتج الكبير تامر مرسي.



وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال القوية التي تلقاها حول المسلسل منذ انطلاق عرضه في شهر رمضان، مؤكدا أن عرضه على أكثر من قناة فضائية كان عاملا أساسيا في نجاح المسلسل.



ووجه "رجب" رسالة شكر إلى حسام شوقي والذي قام بدعم العمل بقوة منذ التحضيرات الأولية للمسلسل وحتى آخر مشهد تم تصويره، فضلا عن الدور والمجهود الرائع الذي قام به كل من المخرج المخضرم سميح النقاش والمؤلف الموهوب إسلام حافظ لخروج العمل على الشاشة وإلى الجمهور بهذا الشكل المتميز والرائع.



وتدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر في وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذي يتضح تدريجيا مع تطور الأحداث.



ويعود "رجب" إلى الدراما من جديد بهذا العمل بعد أن غاب عن تقديم المسلسلات لمدة تجاوزت 11 عامًا، منذ أن قدم مسلسل "أدهم الشرقاوي" عام 2008.



"علامة استفهام"، يشارك في بطولته بجانب محمد رجب كل من الفنانة ميرهان حسين ومحمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي، ونورهان، وإدوارد وغيرهم، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.