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الجمعة 31/مايو/2019 - 04:03 م

مواعيد إطلاق أقمار "OneWeb" من بايكونور

مواعيد إطلاق أقمار
dostor.org/2649813

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي أن أول إطلاق لأقمار "الإنترنت الفضائي" الصناعية من مجموعة OneWeb من المطار المذكور سيكون في 20 نوفمبر، أما الثاني ففي 5 ديسمبر 2019.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: من المقرر تنفيذ إطلاقين قبل نهاية عام 2019، بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريجات" الأول في 20 نوفمبر 2019 والثاني في 5 ديسمبر 2019. فيما الإطلاق الآخر سيكون في شهر فبراير عام 2020، وكل إطلاق من هذه الإطلاقات سيحمل 32 قمرًا من مجموعة OneWeb، وأضاف هذه مواعيد أولية، حيث يمكن أن تتغير.

وبعد ذلك ستنقل المرحلة الثانية لعملية إطلاق أقمار "الإنترنت الفضائي" إلى مطار "فوستوتشني"، حيث ستكون مواعيدها في أبريل ومايو ويونيو ويوليو عام 2020.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة من برنامج إطلاق أقمار OneWeb الصناعية أربعة إطلاقات من مطار "بايكونور" الفضائي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر عام 2020، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستكون بمطار "فوستوتشني" في فبراير ومارس عام 2021، ويبقى إطلاقان آخران في عامي 2022-2023.

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