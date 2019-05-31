فيتنام تعدم مليوني خنزير لمواجهة تفشي حمى الخنازير في العالم

أعلن وزير الزراعة الفيتنامي، اليوم الجمعة، إعدام مليوني خنزير منذ فبراير الماضي للقضاء على وباء حمى الخنازير الإفريقية، في زيادة بمقدار 300 ألف خنزير منذ يوم الإثنين الماضي.



وقال وزير الزراعة والتطوير العمراني، نجوين شوان كونج، أمام نواب الجمعية الوطنية إن تفشي الفيروس كان واسعا "ولم يحدث من قبل في قطاع الزراعة في العالم"، وإن الحكومة ستحشد الجهود لوقف انتشاره.



وانتشر المرض الذي ليس له لقاح في أغلب أقاليم فيتنام، بما في ذلك العاصمة هانوي، ومن المتوقع أن يتسبب المرض في زيادة كبيرة في أسعار لحوم الخنازير في أنحاء العالم، وهذه السلالة من المرض لا تنتقل إلى الإنسان.



وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، من المتوقع نفوق 200 مليون خنزير جراء حمى الخنازير في الصين وهو ما سيشكل نحو 5% من السوق العالمية للحوم الخنازير.