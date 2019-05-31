القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 03:48 م

5 أسرار تلخص رسالة البوذي دالاي لاما لتحقيق السعادة

دالاي لاما
دالاي لاما
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2649809

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامج "باب الله" المُذاع على شاشة "الغد"، عن دالاي لاما وهو القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، وكشف 5 أسرار تلخص رسالة دالاي لاما لتحقيق السعادة.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "باب الله"، إن السر الأول هو "استوعب الآخرين"، موضحًا أن دالاي لاما ذكر أن العقيدة الأفضل هي التي تجعلك الأفضل وتجعلك أكثر رحمة وإدراكا وأقل تحيزا وأكثر حبا للآخرين وأوكثر إنسانية.

وعن رأيه في الدين الإسلامي، قال: "المسلمون شعب رائع وممارس حقيقي للخشوع والتواضع"، مشيرا إلى أنه معجب بالإسلام لأنه يدعو للرحمة والشفقة مع كل المخلوقات ورسالة حب وتسامح.

أما السر الثاني للسعادة، قال: "لا تؤذي أحد"، والثالث "السلام الداخلي"، والرابع "مصلحتك ومصلحة العالم في عطفك على الآخرين وليس في الصلاة"، والخامس "لا تسجن روحك".

ومن حِكم "دالاي لاما"، قال: "لا تقلق لأن لكل مشكلة طريقين، الأول أن يكون له حل والثاني ألا يكون له حل فلماذا تقلق من الأساس؟"، و"إذا لم تستطع مساعدة الآخرين فلا تكون مصدر لتعاستهم"، و"السعادة ليست بالشيء المصنوع ولكنها تأتي نتيجة أفعالك".

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