هآرتس: أمريكا تسعى لإشراك لبنان في "صفقة القرن"

قال المحلل الإسرائيلي تسفي بارئيل، في مقاله بصحيفة هآرتس، اليوم الجمعة، إن "صفقة القرن" الأمريكية تسعى لمنح اللاجئين الفلسطينيين حق المواطنة في أكثر من دولة، وليس دولة واحدة فقط.



وأوضح أن التفسيرات الحالية تشير إلى أن واشنطن تسعى لإقناع بيروت بالمشاركة في "صفقة القرن"، من أجل منح جنسيتها للاجئين الفلسطينيين لديها، خاصة أنه يعيش نحو 450 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بحسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا".



وأضاف أن لبنان ليست البلد الوحيد الذي يتخوف من فرض أمريكا حل لمشلكة اللاجئين، لكن الأردن أيضًا قلق من الأمر ذاته، خاصة أن هناك نحو مليون لاجئ فلسطيني لديه.



وقال إن التخوفات في لبنان جاءت بعد المرونة التي أبدتها الولايات المتحدة بشأن استعدادها بحث ترسيم الحدود البرية والبحرية معًا بين بيروت وتل أبيب، برعاية الأمم المتحدة، على أن يشارك في تلك المباحثات مندوبين أمريكيين، إضافة إلى اقتراحها تبادل أراضي بين الجانبين، من أجل إتمام الاتفاق بشكل سريع، وهو ما أثار شكوك بيروت بأن الأمر يتعلق بمشاركة لبنان في "صفقة القرن".