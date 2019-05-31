مكافحة النمل الأبيض في 46 وحدة سكنية بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم علاج 21 شجرة نخيل من مرض سوسة النمل الحمراء وفحص 14 ألفا و550 نخلة لاكتشاف سوسة النخيل ورش 1600 نخلة بصورة وقائية وتعفير 400 نخلة بالكبريت لمكافحة الحشرة وعلاج شجرة نخيل واحدة من مرض اللفحة السوداء، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على ثروة النخيل، خاصة أن الواحات تمتلك ما يقرب من مليوني نخلة.



وأكد المرسى - في تصريح اليوم الجمعة - أنه تم الانتهاء أيضا من رش 1570 فدانًا ضد فأر الغيط الذى يهدد المحاصيل والزراعات، بالإضافة إلى رش 46 وحدة سكنية ضد النمل الأبيض في إطار تنفيذ خطة قطاع المكافحة بالمديرية، للتخلص من الآفات التى تهدد المزارع والمساكن، وذلك على مستوى كل مراكز وقرى المحافظة.



وأوضح أنه تمت الموافقة على إقامة 90 حظيرة لتربية ماشية وإرسال 17 محضر معاينة ورسم كروكى للإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة للحصول على الموافقة الفنية لإقامة حظائر ماشية أيضا.