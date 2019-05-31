برشلونة مهدد بعقوبة قاسية من "فيفا"

يواجه نادي برشلونة الإسباني، خطر فرض عقوبة قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تفاوضه في نوفمبر الماضي مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة تفاوض مع جريزمان من أجل ضمه، وتم التوصل لاتفاق، ومن ثم وقع الدولي الفرنسي، على عقد انضمامه للفريق الكتالوني، عقب مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



من جهتها، زعمت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنها تلقت معلومات من مصدر موثوق، تؤكد وجود عقود موثقة بالفعل بين جريزمان وبرشلونة، وسيكشف عنها خلال الأيام الأولى من يوليو المقبل، عندما تتحول قيمة كسر الشرط الجزائي له مع الأتلتيكو، إلى 120 مليون يورو بدلا من 200 مليون يورو.



وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد، يمكنه تقديم شكوى لـ"الفيفا" ضد برشلونة، في حال التأكد من تفاوض النادي الكتالوني والتوقيع مع جريزمان، عندما كان المهاجم الفرنسي يرتبط بشكل رسمي مع "الروخي بلانكوس".



وعادة ما يفرض "فيفا" في مثل هذه الحالات على الفريق المخالف لقوانينه، عقوبة الحرمان من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.



واكتنف الغموض مستقبل جريزمان منذ إعلانه قبل أيام، رحيله عن أتلتيكو مدريد، دون أن يحدد وجهته المقبلة.