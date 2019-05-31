"الحرية المصري" يكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم بالفيوم

نظم حزب الحرية المصرى بمحافظة الفيوم حفل توزيع جوائز المسابقة الدينية الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية وبحضور محمد فؤاد زغلول، أمين عام المحافظة، وسيف مغيب أمين التنظيم وأحمد عرندس أمين المواطنة واللواء فؤاد طلبة مشرف قطاع شمال الصعيد.



وقد قام قيادات الحزب وبرعاية وإشراف فضيلة الدكتور حسنى أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم بتكريم 70 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وتم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية ونسخ من المصحف الشريف.



وشارك في الحفل نخبة من أئمة أوقاف الفيوم، كما حضر الحفل فضيلة الشيخ خالد أحمد محمود، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الفيوم، وأيمن قاسم، أمين التخطيط الاستراتيجي، وأنس رميد، أمين العمل الجماهيري وأيمن نجيب مؤمن أمين قسم ثان وخالد الصعيدي أمين المنظمات الأهلية.