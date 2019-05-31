بشكل نهائي.. تعرف على مصير الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة نظمت مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية، وذلك بعد جدال كبير أدى لتأجيل مناقشة القانون لفترة معينة، ولكن تم حسمنها بإلغائها وإبقائها في حالة موافقة النائب العام.



وأشار في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة أيدت فكرة إلغاء الحبس الاحتياطي حماية لهيبة ومكانة الطبيب والانتظار لحين صدور تقرير اللجنة المشكلة طبقا للقانون والذي سيحدد حجم الجرم المرتكب من قبل الطبيب.



ولفت إلى أن اللجنة تعتزم على إنهاء مناقشة القانون وإعداد التقرير النهائي قبل نهاية الشهر الجاري، فمشروع القانون هام والتباطؤ في صدوره ليس في صالح المنظومة الصحية، فالقانون يمثل حماية وآمان للمنظومة وضبط بعض السلوكيات داخل المستشفيات.