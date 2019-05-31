القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 03:36 م

المحرصاوي يتناول الإفطار وسط أسرته من العاملين في جامعة الأزهر

المحرصاوي يتناول
أميرة العناني
dostor.org/2649798

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الموظفين والعاملين بالجامعة وأسرهم، في حفل إفطار جماعي، أمس الخميس، بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا.

ويأتي ذلك في إطار حرص رئيس جامعة الأزهر على الوجود باستمرار وسط أسرته الكبيرة من موظفي وعمال الجامعة وأسرهم، وتعبيرًا عن سعادته الغامرة جلوسه بين أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، والموظفين والعاملين بالجامعة، فقد حرص فضيلته على مصافحة جميع الحضور وأسرهم، مقدمًا لهم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم و على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد المحرصاوي- في كلمته- أن الموظفين والعاملين بجامعة الأزهر هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

من جانبهم، أشاد الحضور بحرص رئيس الجامعة على تنظيم هذا الإفطار والمشاركة فيه، موجهين تحيتهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، مشيرين إلى ما لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية من تأثير إيجابي في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بجامعة الأزهر.

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