إسرائيل تبدأ إجراءات فصل "أبوديس" وفق بنود "صفقة القرن"

كشفت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية عن أن حكومة الاحتلال بدأت إجراءات قانونية منذ فترة لعزل قرية "أبوديس" عن نفوذ البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، من أجل التمهيد لإعلانها عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة المزعومة في خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".



وأوضحت "ماكور ريشون" أن خطة السلام الأمريكية تشمل نقل مدينة "أبو ديس" إلى سيادة السلطة الفلسطينية، لإعلانها عاصمة لها، بينما تبحث تل أبيب ما إذا كان نقل المدينة لسيادة السلطة الفلسطينية سيكون من طرف واحد، خاصة أن رام الله ترفض "صفقة القرن".



وأكدت أنه في الوقت الحالي ينتقل الفلسطينيون في أبوديس إلى داخل القدس المحتلة عبر حاجز، وهو الأمر المقرر إلغاؤه وفق بنود "صفقة القرن".