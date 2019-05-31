برلماني: تعديلات "التنظيمات النقابية" تتفق مع المعايير الدولية

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التنظيمات النقابية تصب في صالح العامل، وتضع العديد من اللوائح والقواعد التي من شأنها الحفاظ على حق العامل في تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة بعدد لا يقل عن 50 عاملا بدلا من 150 عاملا كما منصوص عليه في القانون الجديد، بالإضافة استمرار كافة أشكال الحماية في إطار نظامي جيد.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تعديل القانون بعد إجازة عيد الفطر، وسيكون جاهزا للإقرار في القريب العاجل.



ولفت إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة متوافقة مع المعايير الدولية المؤسسة للقاعدة النقابية، فضلا عن حفاظها على الحرية لكل عامل، وتوسيع قاعدة المشاركة بإنشاء النقابة بما يعطي فرصا لتمثيل كافة الشركات.