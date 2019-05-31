ديلى ميل: مصر أول دولة عرَّفت البشرية طريقة تربية الماشية

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحياة الرعوية انتشرت في إفريقيا قبل 3500 عام، والبداية كانت في مصر القديمة، والتي بدأت الحياة الرعوية فيها قبل 8 آلاف عام.



وتابعت أن الرعي فى مصر بدأ قبل 8 آلاف عام، وبعد مرور نحو 2000 عام، انتشرت المستوطنات الرعوية في جميع أنحاء شرق إفريقيا.



وأضافت أن الحمض النووي للبقايا الحيوانية التي وجدت كشفت عن عملية متعددة الخطوات، لكشف تربية الماشية في القرون الماضية.



وأشارت إلى أن تربية الماشية أًصبحت مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية والطلب المتزايد على اللحوم والزحف العمراني وعدم انتشار المساحات الخضراء الشاسعة.



وأوضحت أنه وفقًا لأبحاث العلماء، فإن آلاف السنين من رعي وروث الماشية، ساعدت على تشكيل غابات السافانا الشهيرة في شرقي إفريقيا وتنوع الحياة البرية فيها.