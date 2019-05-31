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الثقافة
الجمعة 31/مايو/2019 - 03:19 م

بشير الديك رئيسًا لجمعية مؤلفى الدراما

بشير الديك
بشير الديك
dostor.org/2649789

اختار أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية، بشير الديك رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، خلفًا للراحل محفوظ عبدالرحمن.

واتفق جموع كتاب مصر، خلال اجتماعهم مساء اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكتاب، على اختيار أبوالعلا السلامونى نائبًا لرئيس المجلس، واستمرار صلاح المعداوى أمينًا عامًا، وأيمن سلامة سكرتيرًا للجمعية.

وأصدرت الجمعية بيانًا وبعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين، وكان من أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر والكاتب محمد الغيطى والكاتب إبراهيم محمد على والكاتب بشير الديك والكاتب أبوالعلا السلامونى والكاتب أيمن سلامة والدكتور علاء عبدالهادى، رئيس اتحاد كتاب، مصر وجاء نصه كالتالى :

"تعلن جمعية مؤلفى الدراما والتى تضم خيرة عقول مصر من مؤلفيها بأنها على ثقة تامة فى البيان الذى أصدره الأستاذ تامر مرسى رئيس مجموعة إعلام المصريين والخاص بحصول منصة watch it على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو، والتى تضم تراثاً وفكرًا لكبار مؤلفى الدراما من الراحلين والموجودين على قيد الحياة، وتعلن الجمعية عن ثقتها فى أن حقوق هؤلاء لن تذهب هباء، وتثمن علي الجهد الذي يبذله الأستاذ تامر مرسي في سبيل الحفاظ علي حقوق المبدعين ، ولما كانت الجمعية منوط بها تحصيل حق الأداء العلنى لكتاب الدراما، فهى تأمل فى تفعيل القوانين الخاصة بحق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى والمطبقة فى العالم بأكمله عدا مصر، وتهيب بالسادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشة هذه القوانين وتشريع مايستلزم لتنفيذ هذا الأم .

كما ناقشت الجمعية الواقع الدرامى الحالى فى رمضان وما وصلت إليه ونحن بصدد عمل مؤتمر عام بالاشتراك مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك لوضع دراسة للنهوض بمستوى النص الدرامى والعودة إلى سيناريو المؤلف الواحد صاحب الفكر الإبداعى".

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