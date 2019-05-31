زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، ولم ترد تقارير على الفور بحدوث أضرار أو إصابات.



وقال المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل: إن مركز الزلزال يقع على بعد 92 كيلومترًا جنوب شرق بلدة جافرنر جينيروسو، بإقليم دافاو أورينتال، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.



وقال المعهد إن الإحساس بالزلزال كان أكثر قوة في مدينة ماتي سيتى، وهرع الآلاف إلى الشوارع في مدينة دافاو سيتي بعدما شعروا بالزلزال، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.



وتقع الفلبين فوق "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث يحدث نحو 90% من زلازل العالم.



وفي 22 أبريل الماضي، لقي 16 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 80 عندما ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مئوية أقاليم شمال البلاد، وبينها العاصمة مانيلا.



وفي اليوم التالي، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر شرق الفلبين، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.