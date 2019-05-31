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الجمعة 31/مايو/2019 - 03:17 م

رئيس مدينة سفاجا يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك

رئيس مدينة سفاجا
كتب -علي عواد
dostor.org/2649785

عقد اللواء محمد شعير، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعًا موسعًا، بمقر مجلس المدينة، مع مديرى الإدارات التنفيذية بالمدينة، لمتابعة استعدادت المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد "شعير" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات بالمدينة مع حلول حلول عيد الفطر، وإنهاء كافة الاستعدادات بشواطئ المدينة لاستقبال المواطنين والزائرين للمدينة لقضاء احتفالات العيد، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمدينة للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها على مدار 24 ساعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ووجه رئيس مدينة سفاجا تعليماته إلى مدير الأوقاف إدارة الأوقاف بالمدينة بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والإعلان عن الساحات والمساجد المقررة لها الصلاة وتحديد إمام وخطيب لكل ساحة مع وجود احتياطى لكل خطيب.

وكلف "شعير" مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية بتواجد مشرفين على الشواطئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى سفاجا المركزي والوحدات الصحية التابعة لها، إلى جانب زيادة سيارات الإسعاف وتوفير كافة الأدوية ونشر الإرشادات الصحية.

وشدد على تكثيف دوريات النظافة بكافة أنحاء المدينة بالتنسيق مع شركة النظافة ومدير إدارة البيئة بالوحدة ومدير إدارة المتابعه بالمدينة، إضافة إلى زيادة الحملات التفتيش والرقابة على كافة المنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها، وتوفير الوقود بمحطات الوقود بالمدينة، وشركة مياه الشرب بمتابعة انتظام المياه والضخ على مستوى المدينة لتوفير سبل الراحة للزائرين والمقيمين بالمدينة.

رئيس مدينة سفاجا يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك
رئيس مدينة سفاجا يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك
رئيس مدينة سفاجا يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك
رئيس مدينة سفاجا يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك
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