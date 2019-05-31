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الجمعة 31/مايو/2019 - 03:14 م

مصادر كورية جنوبية: المجر تخطط للبحث عن مفقودي السفينة الغارقة بـ"الدانوب"

مصادر كورية جنوبية:
أ ش أ
dostor.org/2649781

أكد مسئولون كوريون جنوبيون، اليوم الجمعة، أن السلطات المجرية تعتزم نشر غواصين للتنقيب داخل السفينة السياحية التي غرقت في نهر الدانوب أمس الأول؛ للبحث عن 19 كوريا جنوبيا واثنين من جنسية أخرى ما زالوا في عداد المفقودين، وذلك بعدما تعطلت عمليات الإنقاذ بسبب ارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية وضعف مستوى الرؤية تحت الماء.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن غواصين من وكالة مكافحة الإرهاب المجرية من المقرر أن يقوموا بعمليات البحث تحت الماء داخل السفينة الغارقة اليوم، بينما يقوم موظفو خفر السواحل المجري بمهمة إنقاذ مع طائرات الهليكوبتر وأجهزة الرادار تحت الماء، مشيرا إلى أن السلطات المجرية تسعى أيضا إلى انتشال السفينة من المياه، لافتًا إلى أن العملية ستمضي بالتشاور الوثيق مع أسر الضحايا.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية الكورية، صربيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا - الدول المجاورة للمجر - بالمساعدة في عمليات الإنقاذ،؛ نظرا لاحتمال انجراف الضحايا إلى الدول المجاورة.

وكان مسئولون في المجر قد أعلنوا - أمس الأول - مصرع سبعة أشخاص، واعتبار 21 شخصا في عداد المفقودين؛ إثر غرق سفينة كانت تقل 33 سائحا كوريا جنوبيا، عقب اصطدامها بسفينة سياحية أخرى أثناء هطول الأمطار في نهر "الدانوب" بالعاصمة "بودابست".

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