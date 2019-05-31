البحرين تدين هجومًا على قافلة عسكرية أمريكية بالعاصمة الأفغانية

أدانت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأفغانية "كابول"، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم جنود أمريكيون، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تضامن المملكة مع الولايات المتحدة ووقوفها معها في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب في أنحاء العالم، مجددة موقف البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.



وكان هجوم بسيارة ملغومة وقع على قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق اليوم، وأدى لإصابة 4 جنود أمريكيين ومقتل 4 مدنيين أفغان على الأقل.



وأعلنت حركة طالبان المسئولية عن الانفجار الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل 6 على الأقل.



وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأن 4 جنود أصيبوا بجروح بسيطة في الانفجار، لكنه لم يخض في التفاصيل.