3 قتلى في حادث احتجاز رهائن بمدينة زيورخ السويسرية

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة، أن رجلًا مسلحًا احتجز امرأتين كرهائن في شقة في مدينة زيورخ شمال وسط البلاد، ثم أطلق النار عليهما قبل أن يقتل نفسه، وما زال دافع الجريمة غير معروف.



وذكرت شرطة زيورخ- في بيان- أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما أخذ امرأتين كرهائن ثم أطلق النار عليهما قبل أن يقتل نفسه، وبدأت الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تلقت الشرطة مكالمة من امرأة تطلب النجدة، فيما اتصلت سيدة في مبنى مجاور قائلة إنها سمعت أصوات صراخ، حسبما نقلت صحيفة (ذا لوكال) الإلكترونية في نسختها السويسرية.



وهرعت قوات الشرطة إلى الموقع، وعقب مرور بعض الوقت، تحدث رجل إلى الضباط عبر نافذة الشقة، وقال إنه يحتجز امرأتين كرهائن وسيقتلهما إن لم تنسحب الشرطة، فيما وصلت وحدات متخصصة ومجوعة من المفاوضين إلى موقع الحادثة.



وعقب نحو ثلاث ساعات، قال الرجل إنه سيسلم نفسه في غضون عشر دقائق، ولكن بعد وقت قصير سُمع دوي عدة طلقات من داخل المسكن، فاقتحمت الشرطة المبنى وعثرت على المسلح والمرأتين مقتولين بالرصاص.



وأشارت الشرطة إلى أنه يجرى التحقيق في الحادث، فيما لا يزال الدافع وراء الجريمة غير معروف، فيما تبلغ الضحيتان من العمر 38 و34 عاما، ولم تتضح جنسيتهما على الفور.