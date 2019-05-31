بيكر يتحدث عن أداء كاريوس في "النهائي الكارثي"

رغم أخطائه الكارثية التي كلفت ليفربول الإنجليزي كثيرا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، دافع أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، عن زميله السابق لوريس كاريوس.



وتلقى ليفربول خسارة 1-3 أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي المسابقة القارية، الموسم الماضي، تسبب كاريوس في هدفين منهما.



لكن بيكر قال في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" الرياضية: "أعتقد أن الخسارة لا يجب أن يتحملها رجل واحد"، في إشارة إلى كاريوس.



وتلقى كاريوس هجوما لاذعا بعد أخطائه في النهائي الذي أقيم في كييف، فيما اضطر النادي إلى التخلص منه بشكل مؤقت، حيث أعير إلى بشكتاش التركي.



وتأمل جماهير "الريدز" أن تسير الأمور بشكل أفضل، عندما يلاقي فريقهم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح ليفربول في العبور إلى هذا الدور للموسم الثاني على التوالي.



وتعول الجماهير كثيرا على أداء حارس روما الإيطالي السابق، الذي نال لقب أفضل حارس في الدوري الإنجليزي في الموسم المنتهي، في أكبر مباراة يخوضها في تاريخه.