تصدع جديد فى العائلة المالكة.. هارى ينفصل مجددًا عن وليام

في أحدث تطور للتصدع الملكي، انفصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل عن شراكتهما مع دوقة ودوقة كمبردج وليام وكيت في جمعية خيرية مؤسسة ملكية.



وكان أفراد العائلة المالكة الأربعة قد ظهروا معًا على خشبة المسرح في الربيع الماضي لحضور أول اجتماع لجمعية Q&A وهي مؤسسة ملكية.



وكان من المفترض أن يكون هذا الحدث سنويًا، لكن بعد 15 شهرًا فقط من الظهور الأول والوحيد للأفراد الأربعة، كشفت "الصن" عن أن هاري وميجان سيتابعان أعمالهما الخيرية بشكل منفصل عن جمعية Q&A.



وعلق المحللون الملكيون على أن هذا الانفصال لن يشكل نهاية التعاون في المشاريع بالنسبة للأفراد الأربعة، لكن يمثل ضربة كبيرة للمؤسسة الخيرية الملكية، التي انضمت إليها ميجان رسميًا بعد زواجها في شهر مايو الماضي.



ويأتي هذا التصدع الملكي الجديد بعد أن انفصل هاري وميجان عن منزل كيت ووليام في قصر كنسينجتون بلندن لتأسيس منزل خاص بهما.



وقال مصدر ملكي لصحيفة الصن: "الأمور كانت سيئة للغاية بين هاري ووليام، ولم يرا بعضهما لعدة أشهر بعد الزفاف الملكي الأخير".



وأضاف: "ميجان وهاري يريدان فعل الأشياء بطريقة مختلفة عن ويليام وكيت، ويليام هو ملك المستقبل، ولذا فهو مقيد في بعض الأحيان فيما يمكن أن يفعله، العلاقة بين الأخين تحسنت بشكل كبير منذ انفصالهما عمليًا".