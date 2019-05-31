الباز: البوذية أقل من أن تكون ديانة.. وأكبر من مجرد فكرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البوذية أقل من أن تكون ديانة، وأكبر من مجرد فكرة، مشيرا إلى أن البوذية تدعو لسعادة البشرية.

وتحدث "الباز"، خلال حلقة اليوم من برنامج "باب الله" المُذاع على شاشة "الغد"، عن دالاي لاما هو القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، مشيرا إلى أن كهنة البوذية اعتبروه الخليفة المختار وعمره 4 سنوات، موضحًا أن اختيار الخليفة في البوذية "أمر إلهي".

وأضاف، أن هناك طقوس معينة لاختيار الخليفة المختار في البوذية، تبدأ باجتماع الرهبان لتفويض الأكبر سنا للجلوس في صومعة لمدة 20 يوما، بعدها يخرج الكاهن الأكبر سنا ويعلن من سيكون الخليفة المختار لبوذا.

وذكر "الباز"، أن دالاي لاما بدأ مشوار تعليمه في دير بوذي وحصل على دكتوراه في فلسفة البوذية، وقابل الرئيس الصيني واتفق معه على السلام، وفي 1959 هرب إلى الهند وحصل على اللجوء السياسي، وأصبح مُلقبا بـ"الأب الروحي".