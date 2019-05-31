تعرف على قيمة ونوع طائرة "البترول الجوية" الجديدة

وقع اللواء يحيى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وشريف علوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى، عقد تمويل متوسط الأجل لشراء طائرة جديدة من طراز CRJ900، التى تعتبر الثالثة من هذا الطراز ستنضم لأسطول الشركة فى شهر يونيو 2019.



وحاز البنك العربى الإفريقى الدولى على صفقة التمويل لصالح شركة خدمات البترول الجوية بغرض شراء طائرة نفاثة طراز CRJ900 من شركة بومباردييه الكندية بمبلغ 22 مليون دولار أمريكى.



وقامت شركة خدمات البترول الجوية بسداد الدفعة المقدمة وقدرها 1.5 مليون دولار على أن يتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 20.5 مليون دولار أمريكي فى صورة قرض لمدة خمس سنوات.



وتمتلك شركة خدمات البترول الجوية 43 طائرة، منها 36 طائرة هليكوبتر و7 طائرات جناح ثابت من مواصفات وطراز وسعات مختلفة.