القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
فن
الجمعة 31/مايو/2019 - 02:47 م

أحمد فلوكس: شريف عرفة ساعدنى على إتقان شخصيتى فى "الممر"

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
حسين الجندي
dostor.org/2649752

ينتظر النجم أحمد فلوكس عرض فيلمه الجديد "الممر" والمقرر عرضه فى موسم عيد الفطر القادم، والذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة، حيث ظهر من كواليس العمل وهو يرتدى ملابس الصاعقة من القوات المسلحة، وعلق على الصورة قائلا: "محمود.. رجل المهام الصعبة".

وأكد فلوكس فى تصريح له أن العمل تدور أحداثه أيام حرب الاستنزاف، وهذا الوقت لم يحضره ولم يعش الظروف التي عاشتها الشخصية التى يجسدها، ما جعله يتبع تعليمات المخرج الكبير شريف عرفة الذى ساعده كثيرا فى الدخول فى الشخصية بجانب مذاكرته الجيدة للشخصية المكتوبة بشكل رائع، بجانب المخزون الثقافى الذى يملكه كل هذا ساعده فى العمل، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون العمل من أهم الأعمال التى تناقش ظروف الحرب، ويفتخر به أحفاده وأبناؤه فى المستقبل.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح حسنى، ومحمد الشرنوبى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ شهر

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أقل من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أقل من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ606 جنيهات للجرام

نيابة عن السيسي.. رئيس الوزراء يحضر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالحسين

أسوشيتد برس: صلاح كلمة السر في نهائي أوروبا.. وفرصة كبيرة للثأر

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

بالصور.. السيسى يؤدى مناسك العمرة

أسرار جلسة رئيس الزمالك الأخيرة مع خالد جلال

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

برشلونة مهدد بعقوبة قاسية من "فيفا"

بيكر يتحدث عن أداء كاريوس في "النهائي الكارثي"

مباراة كرة قدم للمكفوفين على هامش استضافة مدريد لنهائى أبطال أوروبا

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

بالصور.. السيسى يؤدى مناسك العمرة

أسرار جلسة رئيس الزمالك الأخيرة مع خالد جلال

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة (صور)

بلومبرغ: ترامب وأردوغان يتفقان على إنشاء فريق عمل حول "إس-400"

تفاصيل حفل إفطار وزير الدفاع مع القوات الخاصة

"مؤلفى الدراما العربية": نثق في تامر مرسي ونثمن جهوده للحفاظ على حق المبدعين

كيف تعامل الرؤساء مع صلاة "الجمعة اليتيمة"؟

كشكول

غداً.. ختام امتحانات الدبلومات الفنية بـ 1210 مدرسة

بالصور.. تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم بقنا

"خريجي الأزهر" تدين التفجيرات الإرهابية بأفغانستان

"خريجي الأزهر" تدين التفجيرات الإرهابية في كركو

الخشت: لدينا رؤية تتعلق باستثمار الأبحاث العلمية لأعضاء التدريس في التنمية

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الإنتاج الإعلامي: الرياضة تعزز الروابط بين العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية

دراسة تكشف ما يفعله تدخين الأب بصحة الرضيع

الفكهانى يجيب: كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية إذا كنت رياضي (فيديو)

افضل ممثل دور ثانوي
مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

دراسة: الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الوظيفة الإنجابية في ذرية الذكور

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎