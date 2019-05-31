أحمد فلوكس: شريف عرفة ساعدنى على إتقان شخصيتى فى "الممر"

ينتظر النجم أحمد فلوكس عرض فيلمه الجديد "الممر" والمقرر عرضه فى موسم عيد الفطر القادم، والذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة، حيث ظهر من كواليس العمل وهو يرتدى ملابس الصاعقة من القوات المسلحة، وعلق على الصورة قائلا: "محمود.. رجل المهام الصعبة".



وأكد فلوكس فى تصريح له أن العمل تدور أحداثه أيام حرب الاستنزاف، وهذا الوقت لم يحضره ولم يعش الظروف التي عاشتها الشخصية التى يجسدها، ما جعله يتبع تعليمات المخرج الكبير شريف عرفة الذى ساعده كثيرا فى الدخول فى الشخصية بجانب مذاكرته الجيدة للشخصية المكتوبة بشكل رائع، بجانب المخزون الثقافى الذى يملكه كل هذا ساعده فى العمل، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون العمل من أهم الأعمال التى تناقش ظروف الحرب، ويفتخر به أحفاده وأبناؤه فى المستقبل.



ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



"الممر" من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح حسنى، ومحمد الشرنوبى.