قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الفلسطينيين على حدود غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الفلسطينيين، على حدود قطاع غزة المحاصر، بزعم اقترابهم من السياج الأمني الفاصل، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، الجمعة الـ60 من مسيرات العودة الكبرى، والتي تتزامن مع إحياء يوم القدس العالمي، حول العالم.



ودعت الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لمشاركة واسعة، اليوم، في فعاليات جمعة "يوم القدس العالمي".



وانطلقت مسيرات العودة الكبرى منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 350 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.



واستشهد فلسطينيًا، 19 عامًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "باب العمود" بمدينة القدس، اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية طعن ضد مستوطنين اثنين، أحدهما حالته خطيرة، كما استشهد طفل فلسطينى، 18 عاما، وأصيب أخر، بزعم محاولاتهما الدخول للمدينة المحتلة للصلاة داخل المسجد الأقصى.



ووضعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، تشديدات عسكرية حول المسجد الأقصى، بعد إغلاقه لفترة قصيرة، كما أغلقت عدة شوارع مؤدية إليه، بينما أدى أكثر من ربع مليون فلسطينى صلاة الجمعة الأخيرة من ظهر رمضان داخل المسجد الأقصر المبارك، رغم التشديدات الإسرائيلية.