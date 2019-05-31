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الجمعة 31/مايو/2019 - 02:46 م

مباراة كرة قدم للمكفوفين على هامش استضافة مدريد لنهائى أبطال أوروبا

مباراة كرة قدم للمكفوفين
وكالات
dostor.org/2649747

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الميدان الكبير بوسط العاصمة الإسبانية مدريد سيستضيف مباراة
لكرة القدم للمكفوفين خلال اليومين القادمين، على هامش الاحتفالات المقامة في المدينة بمناسبة استضافتها للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التى ستقام غدًا السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل نادى أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المباراة رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "إلكسندر سيفرين" ومجموعة من اللاعبين الكبار الذين يعملون كسفراء للاتحاد، وسيضعون أقنعة للعين.

وتهدف السلطات الإسبانية من خلال هذه المنافسات إلى تعريف الجمهور، خاصة من فئة الشباب برياضة كرة القدم للمكفوفين.

وسيشارك في هذه المنافسات مجموعة من اللاعبين الإسبان من عدة مدن مختلفة ينتمون للاتحاد الإسباني لرياضات المكفوفين.

وعقب المباراة، سيسمح للجمهور بالمشاركة في منافسات تسديد ركلات ترجيح أو تمرير الكرات ذات الأجراس وهم يرتدون نظارات قاتمة.

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