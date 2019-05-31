رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأسيوط

أكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية بنطاق محافظة أسيوط استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأضاف أنه تم إلغاء إجازات الأطباء والتمريض خلال أيام العيد وتشكيل غرفة طوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وشدد على رفع درجة الاستعداد بمركز الإسعاف الرئيسي وجميع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة خلال عطلة العيد وتوجيه سيارات الإسعاف الطائر للوقوف في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة.



وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير القوى البشرية اللازمة للقيام بالأعمال خلال عطلة العيد، لافتا إلى أنه يتم بصفة دورية القيام بحملات تفتيشية على محال الأغذية والأسواق، فضلا عن المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب والمرور على منافذ الأغذية وخاصة التى يكثر البيع بها أثناء العيد مثل اللحوم والأسماك المملحة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.