توزيع 10 آلاف طن أسمدة على المزارعين فى كفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 10 آلاف و192 طن أسمدة على جميع مزارعى المحافظة، بالقطاعات المختلفة، خلال الأسبوع الماضى.



وقال "عبدالله"، إنه قد تم توزيع 7489 طن يوريا، و2703 أطنان نترات، على قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعى، لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المُدعمة والمُعلن عنها.



وأوضح "عبدالله"، أن هناك متابعة يومية للتأكد من توافر كافة الأسمدة الزراعية بالجمعيات المختلفة، حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مُجاملة أحد.



وأشار إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية والإدارات التابعة لها، مع حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على المزارعين الالتزام بمواعيد وضع الأسمدة والمبيدات.