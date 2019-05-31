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الجمعة 31/مايو/2019 - 01:52 م

تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بأسيوط قبل عيد الفطر

تكثيف حملات النظافة
أسيوط - محمد أبو شادي :
dostor.org/2649687

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز وأحياء المحافظة قبل عيد الفطر المبارك ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات وتتسبب في اختناقات مرورية ونقلهم إلى الأسواق المخصصة مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم.

وأكد ضرورة متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز والجهات المعنية وشرطة المرافق ومسئولي الإشغالات والنظافة والإزالات بالوحدات المحلية.

ونفذت الوحدات المحلية بجميع المراكز والأحياء على مستوى المحافظة حملات إشغالات ونظافة وإزالة لتعديات على أراضي زراعية وأعمال بناء مخالفة بناءً على توجيهات محافظ أسيوط.

كما نفذت الوحدة المحلية بساحل سليم حملة نظافة لرفع كافه التراكمات وتحسين منظومة النظافة بجزيرة ساحل سليم وعزبة تمام وعزبة الجمسة وتوابع مدينة ساحل سليم، وتم رفع 60 طن مخلفات تقريبا بواسطة بمعدات المركز.

ووضعت رئاسة مركز ومدينة البدارى خطة للارتقاء بمنظومة النظافة بتقسيم المناطق وتوزيع العمال عليها وتعريف المواطنين بمواعيد سيارات رفع القمامة لإلقاء المخلفات في مواعيد ثابية لظهور المدينة بصورة نظيفة ولاقت مشاركة إيجابية من المواطنين.

وفي منفلوط قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة وتمهيد طرق وإزالة إشغالات وتعديات، حيث تم تسوية وتميهد طريق الحواتكة المندرة قبلي طريق الشهداء حتى نهايه مزلقان السكة الحديد بالقرية وتم رفع المخلفات والأتربة، كما تم تنفيذ حملة اشغالات بقرية بني رافع وشارع جناين ايوب بالمدينة لتيسير حركة المرور بالشوارع، وتم تحرير 14 محضر إشغال و5 محضر نظافة وبيئة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بمدخل قرية بني عديات.

بينما أجرت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج حملة إشغالات ومتابعة رخص المحلات بطريق أسيوط سوهاج بحري وقبلي بالتنسيق بين أقسام شئون البيئة والرخص والإشغالات بالوحدة المحلية وتم تشميع محل بيع الطيور الحية يعمل بدون ترخيص وتحرير محضر بيئة حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن إزالة فورية لحالة تعد على خط التنظيم ببناء غرفة بدون ترخيص في شارع أبو سالم بمدينة أبوتيج.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة نظافة وإشغالات بميدان المحطة بالمركز، أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق و3 محاضر عدم التزام بالنظافة العامة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بعدة قرى، حيث أجرت حملة بقرية درنكة لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق المارة بشوارع وسط البلد، كما تم فك شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بالدور الارضي بقرية الزاوية، والتحفظ على معدات البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بأسيوط قبل عيد الفطر
تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بأسيوط قبل عيد الفطر
تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بأسيوط قبل عيد الفطر
تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بأسيوط قبل عيد الفطر
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