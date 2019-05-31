انتظام الحركة الجوية والركابية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولى، خلال الـ12 ساعة الماضية، انتظاما كبيرا فى عمليات الإقلاع والهبوط للعديد من الرحلات الدولية والداخلية والتجارية "بضائع"، باستنثاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية نتيجة طوارئ وكثافة التشغيل والأعطال الفنية المفاجئة.



وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة، تلقى 4 إخطارات من شركات طيران الخطوط الجوية السعودية، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 314 والمتجهة إلى الرياض، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلتى شركة طيران "نسما" رقمى 170 والمتجهة إلى جدة، و120 والمتجهة إلى تبوك، بسبب الأعطال الفنية المفاجئة وطوارئ التشغيل.



من جانبها، قامت السلطات الأمنية بميناء القاهرة الجوى، باستضافة ركاب الرحلات المتأخرة بصالات الترانزيت، وسرعة إنهاء إجراءات سفر باقى الرحلات الجوية الأخرى، لمنع التكدس والازدحام، خاصة فى ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التى يشهدها مطار القاهرة خلال الآونة الأخيرة.