محافظ سوهاج يتفقد "مزرعة السجن" والمنطقة المحيطة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ترافقه فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أرض مزرعة السجن بحي غرب، والمنطقة المحيطة بها، تمهيدًا لإنشاء محلات تجارية لشباب المحافظة.



وقالت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، إن مساحة أرض مزرعة السجن تبلغ 6 آلاف متر مربع، وهي أرض أملاك دولة، ومدرجة ضمن خطة برنامج التنمية المحلية 2019-2020 الممولة من البنك الدولي، مضيفةً أنه سيتم إنشاء محلات تجارية على قطعة الأرض لشباب المحافظة.



وأضافت أن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة لقطعة الأرض تشمل إدخال المرافق ورصف 4 طرق، تم الانتهاء منها، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم ازدواج شارع مصنع البصل، وزيادة عرضه من 20 إلى 40 مترًا، ليعمل في الاتجاهين، تيسيرًا لحركة المرور بمنطقة الكورنيش الغربي، واستخدامه لتخفيف الضغط المروري على شارع الكورنيش.



وكشفت رئيس حي غرب سوهاج، عن توقف شارع مصنع البصل عن العمل لمدة 10 سنوات، لافتة إلى أن المحافظ وجه بإدخال المرافق بالشارع ورصفه، والانتهاء منه في أسرع وقت، حيث يصل طوله إلى كيلو ونصف.



ورصد المحافظ خلال جولته التفقدية عقارًا لم يتم طلاء واجهته، حيث وجه المحافظ بعدم توصيل أى مرافق لتلك المبنى المخالف لحين طلاء واجهته، مشددًا على ضرورة الالتزام بطلاء واجهات المنازل والعقارات السكنية بالمنطقة، طبقا لتكليفات القيادة السياسية.