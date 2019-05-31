فيصل الجمال: تسليم الإرهابي "عشماوي" نجاح لجهود صقور المخابرات

أشاد فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، بدور القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية والجهد الذي تقوم به من أجل حماية الوطن والمواطنين، والقصاص لأرواح الشهداء، مشيرا إلى أن تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية رسالة لجماعات الظلام، مفادها أن صقور مصر لهم بالمرصاد.



وأضاف "الجمال"، في بيان له، أن تسليم الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي لمصر هو جهد وعمل دءوب لصقور المخابرات العامة، برئاسة الوزير عباس كامل، وتأكيدا على أن مؤسسات الدولة لن تترك حق الشهداء من أبناء الوطن الذين طالتهم يد الغدر والإرهاب الأسود.



وأكد أمين صندوق الوفد أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأنها حققت إنجازات كبيرة في هذا الشأن، حيث نجحت في دحر الإرهاب، موضحا أن مصر هي العامل الأهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط.