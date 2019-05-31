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الجمعة 31/مايو/2019 - 01:47 م

الفكهانى يجيب: كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية إذا كنت رياضي (فيديو)

الدكتور حسن الفكهاني
الدكتور حسن الفكهاني
dostor.org/2649679

قدم الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، بعض من النصائح لممارسين الرياضة، وخاصة لاعبي كرة القدم.

وقال "الفكهاني"، إن اللاعبين يتعرضون لفترات طويلة لأشعة الشمس، خاصة في الفترة من 10 صباحًا وحتى الـ 3 عصرًا فتكون أشعة الشمس ضارة وتصيبهم بالاسمرار، فيما نصحهم باستخدام واقي الشمس كل ساعتين.

وأشار إلى أن العرق الذي يصيب الاعب ينتج عنه فطريات تحيا على الجلد ومن ثم تنشط حتى بعد الاستحمام، وتصيبة بمرض "التينيا" وعلاجه عبارة عن بعض المستحضرات بانتظام، كما إنه يصاب بـ"تينيا القدم" وينتج عنه تهتك للجلد ويمكن علاجها باستخدام أنواع معينة من البودرة المضادة للفطريات.

وأوضح أنه من ضمن المشكلات التي تواجه لاعبي الكرة الالتهابات الفيروسية التي تصيب باطن القدم نتيجة ارتداء الحذاء لفترة طويلة، مؤكدًا أن علاج مثل هذه المشكلات يعتمد على المناعة بشكل كبير. شاهد من هنا

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