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الجمعة 31/مايو/2019 - 01:47 م

نهائي دوري أبطال أوروبا يهيمن على اهتمامات الصحف البريطانية

نهائي دوري أبطال
أ ش أ
dostor.org/2649678

هيمنت المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب مترو بوليتانا معقل فريق أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية غدا السبت على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) في عنوانها الرئيسي: "غزو مدريد، مئة ألف مشجع إنجليزي يتدفقون على العاصمة الإسبانية من أجل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام".

من ناحية أخرى، نشرت الصحيفة حديثا خاصا مع فيل نيفل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أكد فيه أن النادي تخلى عن فلسفته منذ رحيل سير أليكس فيرجسون مدربه التاريخي، واعترف بأن الجار مانشستر سيتي أصبح يتفوق بمسافة توازي أميالا ولا يمكن للمشجعين المحبطين أن ينتظروا تحولا سريعا.

أما صحيفة (صن) فتوقعت تشكيل ليفربول في دوري الأبطال وقالت إن المدير الفني يورجن كلوب يواجه مشكلة في خط الوسط حيث يتعين عليه الاختيار بين جيمس ميلنر وفينالدوم.

من جانبها، نشرت صحيفة (ميرور) تصريحات لجون هنري مالك ليفربول أكد فيها أن النادي سيضخ استثمارات كبيرة مجددا في الانتقالات الصيفية في مسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ورغم اعتراف مالك ليفربول بقوة الفريق الحالي الذي وصل لنهائي دوري الأبطال للموسم الثاني فإنه أكد أنه يرغب في الاستثمار لجلب مزيد من اللاعبين الجدد الصيف القادم.

أما صحيفة (ديلي ستار) فنقلت إشادة مشجعي توتنهام بنجم الفريق كريستيان إريكسن خاصة بتميزه بتسديد الركلات الحرة التي قد يكون لها دور في حسم نهائي دوري الأبطال.

بينما علقت صحيفة (ديلي تليجراف) على تزايد احتمال بدء هاري كين مباراة النهائي، وقالت إن ذلك على الأرجح لن يكون في صالح توتنهام خاصة في ظل غياب اللاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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