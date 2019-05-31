القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 01:47 م

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد: طقس الغد
أ ش أ
dostor.org/2649677

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 37
شبين الكوم 21 36
طنطا 21 35
دمنهور 21 32
الإسكندرية 22 30
بلطيم 21 30
مطروح 20 27
السلوم 19 29
سيوة 23 37
بورسعيد 22 29
دمياط 22 29
الزقازيق 18 37
الإسماعيلية 19 37
السويس 20 36
العريش 18 31
رفح 18 31
رأس سدر 22 36
نخل 16 37
نويبع 28 38
طابا 22 35
كاترين 20 34
الطور 25 32
شرم الشيخ 31 40
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 38
الفيوم 23 38
بني سويف 23 38
المنيا 24 39
أسيوط 25 41
سوهاج 26 42
قنا 27 43
الأقصر 27 44
أسوان 31 45
أبوسمبل 30 42
الوادى الجديد 28 44
شلاتين 27 37
أبو رماد 25 36
حلايب 28 34

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