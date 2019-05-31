المجر: صعوبة الرؤية تعيق انتشال حطام القارب السياحي المنكوب

قال وزير الخارجية المجري، ​بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن الرؤية تحت الماء في موقع غرق القارب السياحي بنهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست "صفر من الناحية العملية"، ما يصعب من جهود انتشال الحطام.



وأوضح زيجارتو، عقب لقائه نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا- حسبما ذكرت شبكة "إيه. بي. سي" نيوز الأمريكية- أن الحطام يقع على عمق يزيد على 6 أمتار تحت الماء، كما أنه من المتوقع أن تأخذ مياه النهر في الارتفاع بسبب هطول الأمطار.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الوزيرين زارا موقع الحادث بالقرب من البرلمان المجري، قبل أن يعقدا محادثات في وزارة الخارجية.



جدير بالذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وفُقد 21 آخرون في غرق قارب كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجري، إثر اصطدامه بسفينة في نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.