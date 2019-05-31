"خطة البرلمان" تنتهي من مناقشة تقارير اللجان حول الموازنة

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي من التقرير النهائي حول مشروع الموازنة العامة الجديدة ككل، في أولى جلسات اللجنة بعد عودة البرلمان عقب إجازة العيد.



وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة انتهت من مناقشة تقارير اللجان النوعية، وتعكف على إعداد التقرير النهائي بشكل كلي، على أن يتم عرضه بالجلسة العامة قبل نهاية يونيو المقبل.



وأوضح أن التقرير النهائي سيتضمن ملاحظات اللجنة على أداء الحكومة في موازنة العام الحالي، ومطالبهم من حيث توفير اعتمادات زيادة لبعض البنود داخل القطاعات، بما لا يحمل أعباء جديدة على خزانة الدولة.



وأضاف: أن اللجنة نسقت مع الحكومة لزيادة قيمة الموازنة 7 مليارات جنيه، يتم توزيعهم على القطاعات الأشد احتياجا؛ أبرزها التعليم والصحة.