ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ606 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر 606 جنيهات، مع توقعات بتحرك آخر للذهب فى حال استمرار صعود الأسعار العالمية.



وسجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل اليوم 606 جنيهات للجرام.

عيار 18 سجل اليوم 519 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل اليوم 692 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 4848 جنيها.

أوقية الذهب 1295 دولارا.



ويأتى هذا الارتفاع، بعد تحريك أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة، حيث ربح المعدن نحو 7 دولارات ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع التوترات التجارية.



وأعلنت الولايات المتحدة أنها بدءًا من 10 يونيو المقبل ستطبق تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك، حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية.



وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أول مكاسب شهرية في 4 أشهر، كما تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.