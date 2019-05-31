واشنطن وبرلين تحاولان تقليص خلافاتهما خلال زيارة بومبيو إلى ألمانيا

حاول وزيرا الخارجية الأميركي والألماني، الجمعة، تقليص خلافات بلديهما المتوزعة على عدة جبهات، والتي أشارت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب في الولايات المتحدة، عشية زيارة مايك بومبيو إلى برلين.



والتقى وزير الخارجية الأميركي، الجمعة، في برلين نظيره الألماني هايكو ماس، بعدما ألغى في مطلع مايو في اللحظة الأخيرة زيارة كانت مقررة الى ألمانيا، البلد الحليف الذي غالبًا ما يكون هدفًا لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في وقت لاحق المستشارة الألمانية.



ويختلف البلدان الحليفان تقليديًا حول عدة مواضيع، مثل إيران، والعلاقة مع مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، وكذلك الموقف من مشروع أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2"، بالإضافة إلى الإنفاقات العسكرية في حلف شمال الأطلسي والحرب التجارية.



وكانت المستشارة الألمانية انتقدت، في خطاب في جامعة هارفرد الأميركية الخميس، ودون أن تذكر اسم دونالد ترامب الذي تجمعها معه علاقة صعبة، سياسة الرئيس الأميركي أحادية الجانب.



ونددت "بالأكاذيب التي تعرض وكأنها حقائق"، كما دافعت عن ضرورة "القيام بكل ما يمكن أن نفعله كبشر" للتصدي للتغير المناخي، وأشارت أيضًا إلى حسنات الشراكة بين ضفتي الأطلسي ومزايا التعددية الدولية.



وفي برلين، حاول الوزيران تخفيض النبرة.



وأكد ماس أن بلاده، مثل واشنطن، تريد أن تتوقف إيران "عن لعب دور سلبي في المنطقة"، لكنه اعترف "بالاختلافات" في مقاربة المسألة، مدافعًا في الوقت نفسه عن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي أثار انسحاب إدارة ترامب منه استياء الأوروبيين.



وعند سؤاله حول احتمال قيام ألمانيا بوساطة لنزع فتيل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، قال ماس إن ألمانيا "جاهزة" لتقديم "مساهمة" في خفض التوترات، دون أن يعطي توضيحات.



وأظهر بومبيو من جهته مرونة بخصوص الآلية الأوروبية للتحايل على العقوبات الأميركية على طهران، المسماة "إنستكس"، والتي يمكن أن تكون سببًا بإجراءات عقابية تطال الأوروبيين، وقال بومبيو إن الآلية "لا تشكل مشكلة" طالما أن تطبيقها يقتصر على التعاملات "الإنسانية".



وانضمّت حديثًا إلى لائحة الخلافات بين الطرفين العلاقة مع هواوي، وترفض برلين فرض حظر على تشغيل المجموعة الصينية العملاقة لشبكة الجيل الخامس للانترنت، رغم حرب إدارة دونالد ترامب المفتوحة ضد هذه الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات.



وقال بومبيو إنه تحدّث "بشفافية" مع نظيره الألماني حول هذا "التهديد"، وأوضح: "نريد التأكد من أن المعلومات الأميركية تمرّ بشبكات يمكن الوثوق بها"، لكن، مع هواوي، يوجد مخاطرة "في أن تقع هذه المعلومات بين يدي الحزب الشيوعي الصيني".



ورد ماس بالتأكيد على أن ألمانيا لن تتعامل مع الشركات التي لا تفي "بالمتطلبات الأمنية" الألمانية في مجال شبكة الجيل الخامس.



وأعرب الوزير الأميركي من جهة ثانية عن "قلقه" إزاء تخويف اليهود في ألمانيا من ارتداء القلنسوة اليهودية (الكيباه) في سياق تصاعد معاداة السامية.



وكان فيليكس كلاين، وهو مسئول حكومي ألماني، قد "نصح" اليهود في ألمانيا، في 25 مايو، بعدم ارتداء الكيباه "في كل الأوقات" في ألمانيا بسبب مخاوف من اعتداءات.



وتحدث المسئولان أيضًا عن مسائل أخرى مثل أوكرانيا والعلاقة مع روسيا وتسوية النزاع السوري.



وطلب بومبيو من الأوروبيين المساعدة في تحقيق الاستقرار في شمال سوريا، دون مزيد من التوضيح.



وبرلين هي المحطة الأولى في جولة أوروبية يقوم بها بومبيو تنتهي الثلاثاء، يزور خلالها سويسرا وهولندا، ويختتمها في بريطانيا، حيث ينضمّ إلى الرئيس الأميركي في زيارة الدولة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.



ومن المتوقع أن تكون إيران محور محادثات بومبيو في سويسرا، التي تمثّل المصالح الأميركية في طهران، مع غياب علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.